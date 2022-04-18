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    Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı

    Kenti etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Aksaray-Adana yolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 16:10
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    Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı

    Suriye'den Türkiye'ye gelen kum fırtınasının son durağı Aksaray-Adana oldu.

    Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gelen fırtınanın saatteki hızının 70 ile 90 kilometre arasında olduğu belirlendi.

    Hayatı olumsuz yönde etkileyen fırtına, özellikle Adana'da etkisini gösterdi.

    Araç geçişlerine izin verilmedi

    Özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda polis, kum fırtınası nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi.

    2 binanın çatısı uçtu

    Ekipler araçları tesislere yönlendirirken, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diğer yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde 2 binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

    Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı #1

    Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı #2

    Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı #3

    Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı #4

    Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı #5

    Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı #6


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