Kum fırtınası, Aksaray-Adana yolunu kapattı

Kenti etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle Aksaray-Adana yolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Suriye'den Türkiye'ye gelen kum fırtınasının son durağı Aksaray-Adana oldu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gelen fırtınanın saatteki hızının 70 ile 90 kilometre arasında olduğu belirlendi.

Hayatı olumsuz yönde etkileyen fırtına, özellikle Adana'da etkisini gösterdi.

Araç geçişlerine izin verilmedi

Özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda polis, kum fırtınası nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermedi.

2 binanın çatısı uçtu

Ekipler araçları tesislere yönlendirirken, görüş mesafesinin kısalması nedeniyle bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Diğer yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde 2 binanın çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.





















