Kumbarasındaki tüm parasını Muharrem İnce için bağışladı Muharrem İnce, Adana'da yanına gelen 9 yaşındaki çocuğun seçim kampanyasına katkı olması için kumbarasını verme isteğine karşılık, "Sen bunu sakla. Sonra ben seçilince Çankaya Köşkü'ne getir bunu" dedi.

DHA Deprem bölgesi Hatay’ı ziyaret edip, iftar programına katılmak için uçakla Adana Havalimanı'na gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada partililer tarafından karşılandı. Kendisini bekleyenlerle sohbet eden İnce'nin yanına, seçim otobüsüne yürürken Halil İbrahim Kandemir geldi. Kandemir, yanında getirdiği kumbarayı İnce'ye uzatarak seçim kampanyasına katkıda bulunmak istediğini söyledi. "Ben seçilince Çankaya Köşkü'ne getir" Kandemir'e sarılıp öpen fakat kabul edemeyeceğini söyleyen İnce, "Bu bana fazla yük olur. Sen bunu sakla. Sonra ben seçilince Çankaya Köşkü'ne getir bunu. Hazine'ye vereceğim bu parayı." dedi. Hatay'a doğru yola çıktı Muharrem İnce, daha sonra seçim otobüsüne binerek Hatay'a doğru yola çıktı.