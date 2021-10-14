Künt travma nedir, nasıl olur? Esra Hankulu’nun ölüm sebebi...

Künt travma nedir, nasıl olur? Esra Hankulu’nun ölüm sebebi...

Ümitcan Uygun ile geceyi geçirdikten sonra ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölüm nedeni künt kafa travması olarak açıklandı. Peki künt travması nedir, nasıl oluşur?

Aleyna Çakır cinayetiyle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen katil zanlısı Ümitcan Uygun'un geceyi birlikte geçirdiği Esra Hankulu da ölü bulunmasıyla kamuoyunda yer aldı.

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun ölüm nedenini açıkladı.

Raporla ölüm sebebi kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu olarak belirtildi.

Künt travması, helikopter kazasında hayatını kaybeden yıldız sporcu Kobe Bryant'ın da ölüm nedeni olarak açıklanmıştı. Peki künt travması nedir ve nasıl olur? İşte detaylar...

ESRA HANKULU NEDEN ÖLDÜ?

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık sorgulamasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise ise suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

KÜNT KAFA TRAMVASI NEDİR?

Künt kafa travması, baş bölümünde darbe, yaralanma ya da fiziksel saldırının sebep olduğu travma çeşididir.

Kuvvet travması olarak da bilinen künt travması, yüksek hız etkisinden de meydana gelebilir. Künt travma, laserasyonlar, kontüzyonlar, sıyrıklar ya da kemik kırıkları gibi daha spesifik tipler geliştiren ilk travmadır.

KÜNT TRAMVASI NASIL OLUR?

Yüksekten düşmeler künt yaralanmaya örnek gösterilebilir. Yaralanmanın derecesi; mesafeyle ve yere çarpma hızıyla orantılıdır.

Yaylara araba çarpmasıyla yaralanmada künt yaralanmaya sık örnektir. Çünkü hastaların vücudu tamamen korunmasız ve direkt uygulanan güç fazladır.

Motorsiklet kazaları da bu yaralanmaya örnektir. Bunların yaralanması genelde yüksek hızla duvara çarpmayla ilgilidir.