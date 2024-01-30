Haberler



Gündem



Kurak ve yağışsız dönem geçiren İstanbul'un barajları doldu

Kurak ve yağışsız dönem geçiren İstanbul'un barajları doldu 10 yılın en kurak dönemini 2023 yılında yaşayan İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ocak ayında yüzde 30’un altına kadar düşmüştü. 2024 Ocak ayında ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 67,38 oranına çıkarak yükselişini sürdürdü.