Kuraklık desteği ne zaman yatacak, kimlere verilecek?

Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için destekleme yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine, "Kuraklık desteği ne zaman yatacak?" sorusu gündeme getirildi.

İklim değişikliği ve yetersiz yağış nedeniyle oluşan kuraklık, en fazla çiftçileri etkiledi.

Birçok çiftçi tarımsal ürünlerinin kuruması nedeniyle zarara uğrarken, devlet harekete geçti.

Çiftçilerin uğradığı zarar en aza indirmek istenirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere doğrudan gelir desteği sağlanacağı belirtildi.

Ödemenin ne zaman yapılacağını bekleyen çiftçiler, konuya dair detayları araştırmaya başladı.

Peki, Kuraklık desteği ne zaman yatacak? İşte yanıtı....

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak. Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli, 3 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli şu ifadelerde bulundu:

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."