Kuraklık haritası yayınlandı: Türkiye tehlike altında Kış aylarına girilen bu dönemde beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte kuraklık tehlikesi artmaya başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada, pek çok bölgenin şiddetli kuraklık altına girdiği kaydedildi.

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Türkiye, sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yazı geride bıraktı.

Sonbahar mevsimiyle birlikte gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

Bunaltıcı sıcaklıkların ardından yağışların ekim ayı itibarıyla etkili olması beklendi.

Ancak beklenen olmadı. Kasım ayına girilmişken mevsimin etkileri en fazla barajları vurdu.

Türkiye genelinde şiddetli kuraklık hakim

Kuraklığın giderek hissedildiği ülkemizde ekim ayında beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte ülkenin hemen hemen yarısı şiddetli kuraklık altına girdi.

Ekim ayı boyunca Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde şiddetli kuraklık hissedilirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı hariç kuraklık riski oluşmadı.

Ekim ayında yağış ortalamaları

Yağış bakımından bakıldığında Türkiye geneli ekim ayı yağışları; normalinin altında, geçen yıl ekim ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Yağışlar normaline göre yüzde 26 azalma, geçen yıl ekim ayı yağışlarına göre yüzde 19 artma gösterdi.

Türkiye geneli ekim ayı yağışları son 5 yıldır normallerinin altında seyrediyor.

Yüzde 80 üzerinde azalma kaydedildi

Ekim ayı yağışlarında Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 40-60 artma kaydedilirken, kıyı Ege, Marmara Bölgesi’nin batısı, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Şanlıurfa çevrelerinde normallerine göre yüzde 80’in üzerinde azalma kaydedildi.

Bölge geneli yağışlarda Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normaline göre azalma mevcut. En fazla azalma ise yüzde 75 ile Ege Bölgesi’nde izlendi.

En az yağışı İzmir aldı

İl geneli yağışlarda en fazla yağış alan il 248.8 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 5.0 mm ile İzmir oldu.

Sıcaklık durumu

Geçen ay ortalama sıcaklıklar Sakarya, Akhisar, Manisa, İzmir, Kütahya Gediz, Afyonkarahisar Emirdağ, Konya Beyşehir, Kahramanmaraş, Muğla Dalaman, Adana, Osmaniye, Hatay İskenderun, Antakya, Mersin Erdemli, Gaziantep İslahiye ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Karadeniz'in geneli, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Sıcaklıklar yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 15,6 derece ölçülen ekim ortalama sıcaklığının, geçen ay 17,1 derece olarak normalin 1,5 derece üzerinde olduğu belirlendi.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,7 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 34,1 derece ile Kırklareli'nin Lüleburgaz, Adana'nın Kozan ve Muğla'nın Milas ilçelerinde ölçüldü.

Marmara'da en yüksek sıcaklık Lüleburgaz'da

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Sakarya çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde ise üzerinde kaydedildi.

Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,9 derece iken Ekim 2023'te 18,5 derece ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 5,8 dereceyle Çorlu'da, en yüksek sıcaklık ise 34,1 dereceyle Lüleburgaz'da gözlendi.