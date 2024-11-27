Kurallara uymayan dizi ve programlara ceza yağdı

AA

Diziler, filmler, gündüz kuşakları gibi çeşitli programlar RTÜK'ün radarından kaçamıyor.

Her kanalda birbirinden çeşitli içerikler ile izleyicinin beğenisine sunulan programlar, çoğu zaman toplumun ahlak kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle tartışmalara konu olabiliyor.

Bu kapsamda milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara yönelik sıkı denetimler gerçekleştiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı dizilere, televizyon kanallarına, dijital platformlara ve haber programlarına yaptırım uyguladı.

Yaptırım uygulananlar arasında; Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar Dizisi", TV8, EXXEN, TELE 1'de yayınlanan "Sabah Pusulası" da yer aldı.

'ARKA SOKAKLAR DİZİSİ'NE YAYIN DURDURMA CEZASI

Üst Kurul yoğun izleme gündemiyle toplandığını açıklayan RTÜK, kesinlen cezalara ilişkin detayları paylaştı.

Toplantıda, Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar Dizisi"nde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ile dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getiren Üst Kurul, diziye yayın durdurma, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

TV8 VE EXXEN'DE RTÜK'ÜN RADARINDA

Ticari iletişim yayını dosyasını açan RTÜK, haftalık olağan toplantısında önce reklam süresi kurallarına uymayan TV8'e yaptırım uyguladı.

Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündeminde yer aldı.

Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası kesildi.

DİZİLERDE ŞİDDET İÇEREN SAHNELERE YAPTIRIM

Ayrıca, S SPORT+'ın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

STAR TV'nin "Sahipsizler", NOW'ın "Yabani" isimli dizileri ile SHOW'un "Deha" dizisine kadına yönelik başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım kararı verildi.

Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı ve diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

HABER KANALLARINA CEZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

RTÜK, incelemeler ışığında haber kanallarına da peş peşe yaptırım kararı aldı.

SZC'nün "Arena" programı, Halk TV'nin "Rota", TELE 1'de yayınlanan "Sabah Pusulası" ile FLASH Haber'in "Ana Haber Bülteni" ve "Başkent'te Gündem" programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündemde yer aldı.

"Arena" programında basın meslek ilkelerini hiçe sayılarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki asılsız iddialar yaptırımın gerekçesi sayıldı.

Konu hakkında hukuki soruşturma başlatılmışken ve söz konusu iddialar hem kaynağından hem de devletin dezenformasyon mekanizmaları tarafından yalanlanmışken, sergilenen habercilik tutumu nedeniyle Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi.

GEREKÇE, SİYASİ İKTİDAR ALEYHİNDE PROPAGANDA YÜRÜTÜLMESİ GÖSTERİLDİ

Halk TV yayınında ise tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, MHP liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar nedeniyle kanala müeyyide uygulandı.

Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verirken, RTÜK, son toplantısında yaptığı kural ihlali nedeniyle Kanal Ege hakkında da idari para cezası verdi.