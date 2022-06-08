Kur'an-ı Kerim tekmeleyen öğrenciler, örgün eğitim dışına çıkarıldı

Serik’te, Kur’an-ı Kerim’i tekmeleyen 3 lise öğrencisine, örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde, sınavdan sonra boş kalan bir sınıfta lise öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’e saygıyı ayaklar altına alan görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde bir öğrencinin Kur’an-ı Kerim’i fırlatırken, diğerinin tekme attığı görüldü.

Olaya yönelik tepkiler gibi büyürken Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, olaya karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezasının verildiğini belirtti.

Miran, olaya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde sık sık rastladığımız, dikkat çekmek, gündeme gelmek, sosyal medya hesaplarının daha fazla tıklanması amacıyla başvurulan yollar, paylaşılan görüntüler, bazısı ölümle biten çekimler, üzerinde daha fazla durulması, dur denilmesi gereken bir noktaya varmıştır.

“Sosyal medya mecralarıyla ilgili adım atılmasının zamanı gelmiştir”

Sıklıkla yaşanan ve toplumun değerlerini zedeleyen, insanların hassasiyetlerine, sinir uçlarına dokunan yaklaşımların, açık edilen nahoş görüntülerin önüne geçilmesinin; sosyal medya mecralarıyla ilgili olarak ciddi bir şekilde adım atılmasının zamanı gelmiş hatta geçmiştir.”

Antalya'da liseliler Kur’an-ı Kerim'i tekmeledi VİDEO ARŞİV



“Eğitim sistemimizde yolunda gitmeyen, yanlış ve eksik olan bir şeyler var”

Bilinçli, kötü niyetli hatta provokasyon olma ihtimali de bulunan bu olayın detaylı bir şekilde soruşturulmasını isteyen Miran, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Okul içinde meydana gelen bu hadisenin bir öğrenci tarafından kameraya alınması ise, cep telefonlarının okul ortamına ve sınıfa sokulmaması yönünde tedbir alınmadığını göstermektedir. İlgili öğrenciler ve sorumluluğu olan herkes hakkında gerekli işlemler bir an evvel yapılmalı; bu ve benzeri iğrençliklerin bir daha cereyan etmemesi için gereken ne varsa yapılmalıdır. Bu çirkin ve kabul edilemez davranış, göz ardı edilmemesi gereken olay, bir kez daha göstermiştir ki eğitim sistemimizde yolunda gitmeyen, yanlış ve eksik olan bir şeyler var.

“Müfredatın yeniden elden ve gözden geçirilmesi elzemdir”

"İnanç değerlerimize, kitabımız Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapılıyorsa, bu toplumda yaşayıp kendi değerlerine yabancı bireyler yetişiyorsa, eğitimde amaçlananın ne olduğunun sorgulanması, yapılması gerekip de yapılmayanların üzerinde durulması, müfredatın bu bağlamda yeniden elden ve gözden geçirilmesi elzemdir.”