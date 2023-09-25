Kur'an'da örtünme şekliyle ilgili açılım yok diyen İyi Partili Ayşe Sucu açıldı! Başını yarım örtmesiyle dikkat çeken ilahiyatçı yazar Ayşe Sucu, "Başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok" ifadeleriyle gündem olmuştu. Sucu, 64 yaşında başörtüsüz şekilde kürsüye çıktı.

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Geçtiğimiz yıllarda başörtüsü ile ilgili açıklamaları gündem olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu yeniden konuşuluyor.

Aynı zamanda ilahiyatçı yazar olarak bilinen Ayşe Sucu, başını yarım örtmesi ile uzun yıllar dikkat çekti.

Türkiye'de dönem dönem tartışma konusu olan başörtüsü ile ilgili açıklama yapan Sucu Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü örtünme şekli ile ilgili bir ayet bulunmadığını savundu.

"Başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgili bir açılım yok"

İşte Ayşe Sucu'nun viral olan o açıklaması;

Bir kadın kendisini nasıl dindar hissediyorsa, nasıl rahat hissediyorsa, kendini öyle ifade etmesi gerekiyor. Kur’an-ı Kerim’de başörtüsü ile ilgili ayette örtünme şekliyle ilgil bir açılım yok. İlla şöyle örteceksin, pardösü giyeceksin, şalvar giyeceksin diye bir ibare var mı? Yok… Asıl olan örtünmek midir yoksa örtünün arkasındaki manayı idrak ederek o bilinci oluşturmak mıdır?

64 yaşında başörtüsünü çıkardı

Cümleleri sonrasında yeni bir gündem oluşturan Ayşe Sucu, şimdi de yarım örttüğü başörtüsünü tamamen çıkarması ile konuşuluyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları eski başkanı ve İyi Parti İçi Eğitim sorumlusu Ayşe Sucu, 64 yaşında başörtüsünü çıkararak kürsüye çıktı.