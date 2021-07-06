Kurban alacaklar dikkat! Mavi küpe ne anlama gelir? 2021 kurbanlıklara dair önemli bilgiler..

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar kurban pazarlarına akın etmeye başladı. Ancak kurban seçerken bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Peki, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar kurbanlık almak üzere pazarlara akın etmeye başladı.

Ancak kurbanlık seçimini yaparken dikkat etmek gerekiyor. Bazı kurbanlıklar kesime uygun olmayabilir.

Kurbanların kulağında mavi küpe olup olmadığına özellikle bakmak gerekirken, bunlar dışında da birçok farklı detay ön plana çıkıyor.

Peki, kurban seçerken nelere dikkat edilmeli? Mavi küpenin anlamı nedir? İşte kurbanlıklara dair detaylar...

MAVİ KÜPENİN ANLAMI NEDİR?

Birçok kurban satış izni olan noktalarda devam eden denetimlerde, veteriner ekipleri kurbanlık hayvanları kontrol ediyor. Denetimden geçen kurbanlıklara mavi küpe takılıyor.

Özel çiftlik ve ahırlarda uygulanan denetimlerde belli koşullar gözetiliyor, uygun kurbanlıklar küpeleniyor. Mavi küpesi olan kurbanlıklar denetimden başarıyla geçmiş oluyor.

KURBANLIKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken detaylar şu şekilde sıralanıyor;

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması

Hasta, zayıf ve düşkün, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı ya da çoğu dökük hayvanlar kurbanlık olmaz.

Hayvanın doğuştan bu özellikleri taşıması kurban edilmesine engel değil

Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez.

Yaş sınırı:

Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır.

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir.

Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.