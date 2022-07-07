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    Kurban Bayramı 2022: Arife ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 8-12 Temmuz metro, metrobüs...

    Kurban arifesi ve bayram günlerinde toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, ücretli olup olmadığını sorguluyor. Peki 8,9,10,11,12 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 09:18
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    Kurban Bayramı 2022: Arife ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 8-12 Temmuz metro, metrobüs...

    2022 yılında Kurban Bayramı arife günü 8 Temmuz, bayram ise 9-12 Temmuz arasında denk geliyor.

    8-12 Temmuz tarihlerinde yani arefe günü ile bayramda otobüsler, vapurlar, metro, tramvay ve Marmaray kullanacak olanlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

    Bayrama özel tarife, vatandaşlara duyuruldu.

    Peki, Arife günü otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? 1 Mayıs Pazar otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

    Kurban bayramında toplu taşıma ücretsiz mi?

    İETT, 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 9 gün boyunca bayram tarifesine geçiyor. 4 günlük bayram süresi boyunca da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak.


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