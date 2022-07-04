Petrol
111.16
-0.42%
Euro
17.5772
0.56%
Dolar
16.8181
0.38%
Altın
976.11
0.01%
Borsa
2464
0.84%
Bitcoin
328.762
1.91%
BTXN Coin
6.89
-1.14%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Kurban Bayramı arifesi resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma 2022...

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar "8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın arifesi resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 8 Temmuz Cuma tatil mi olacak? İşte detaylar...
    • 04.07.2022 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kurban Bayramı arifesi resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma 2022...

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

    8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın arifesi resmi tatil mi? sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

    Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında netleşti.

    Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.

    Vatandaşlar, 9 günlük bir tatil yapacak.

    Bu sebeple, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak.

    9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü.

    Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

    Resmi tatillerde bankalar, noterler, postaneler kapalı olacak.

    Kurban Bayramı arifesi resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma 2022... #1


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar
    Kitap

    Raflardaki yerini alan yeni kitaplar

    19 Yaş Altı Golbol Kadın Takımı Avrupa Şampiyonu
    Milli Takımlar

    19 Yaş Altı Golbol Kadın Takımı Avrupa Şampiyonu

    Görüş Bildir