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- Kurban Bayramı arifesi resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma 2022...
Kurban Bayramı arifesi resmi tatil mi? 8 Temmuz Cuma 2022...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar "8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın arifesi resmi tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 8 Temmuz Cuma tatil mi olacak? İşte detaylar...
- 04.07.2022 - 12:37
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...
8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın arifesi resmi tatil mi? sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında netleşti.
Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.
Vatandaşlar, 9 günlük bir tatil yapacak.
Bu sebeple, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak.
9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü.
Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.
Resmi tatillerde bankalar, noterler, postaneler kapalı olacak.