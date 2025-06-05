Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

AA & Ensonhaber

Kurban Bayramı arifesinde yurdun dört bir yanında mezarlıklar ve şehitlikler, yakınlarını kaybeden vatandaşların hüzünlü ziyaretlerine sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, sevdiklerinin kabirleri başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. En yoğun ziyaret noktalarından biri ise Edirnekapı Şehitliği oldu.

Şehit aileleri ellerinde çiçeklerle, kabirlerin çevresini temizleyip su döktü. Dualar yükseldi, gözyaşları kabir taşlarına düştü.

2005 yılında Düzce’de şehit olan Selim Yanardağ’ın babası Hacı Yanardağ, her bayramın hüzünle geçtiğini belirterek, “Oğlum henüz 20 yaşındaydı. Herkesin bayramını kutluyorum ama içimiz hep buruk. Bütün şehit ailelerine sabır diliyorum. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin” dedi.

Anne Zeliha Yanardağ ise her yeni şehit haberinde acısının tazelendiğini söyleyerek, “Allah hiçbir anaya bu acıyı yaşatmasın. Gözyaşları dinsin, yeni şehitler olmasın” diye konuştu.

"BAYRAM GELİYOR MU BİLMİYORUZ"

Şırnak'ta 2016 yılında PKK’ya karşı yürütülen operasyonda yaralanarak hastanede şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Beki’nin anneannesi Sultan Ayaz da torununun mezarını ziyaret etti. Ayaz, "Torunumun geride iki çocuğu kaldı. Biri daha doğmadan şehit olmuştu. Aradan on yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi. Bayram geliyor mu, bilmiyoruz bile... Allah beterinden korusun. Herkese iyi bayramlar" dedi.

ANKARA'DA DA ŞEHİTLİKLER DOLDU

Başkentteki Cebeci Askeri Şehitliği, Karşıyaka’daki 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen ziyaretçiler, kabir başlarında dualar okudu, mezarlara su döküp çiçek bıraktı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen programda, çocuklara hediyeler verilirken, kabirlere karanfiller bırakıldı.

Vakıf Başkanı ve gazi Lokman Aylar, “Şehit aileleri için bayram, ne yazık ki buruk geçiyor. Biz bu acıyı en yakından hissedenleriz. Terörsüz bir Türkiye en büyük temennimiz. Bu yolda devletimize güveniyoruz” dedi.

Aylar, toplumda şehit ailelerinin yüreklerini incitecek bir sürecin yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Genel af gibi talepleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamalıyız. Vatanın birliği ve bekası, hepimiz için her şeyden kıymetlidir” diye konuştu.

"SANKİ ONU GÖRÜYORMUŞUM GİBİ"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Kale’nin annesi Perihan Kale ise 19 yıl önce şehit olan oğlunun kabrine yaptığı ziyareti şu sözlerle anlattı:

Mezarına her gelişimde sanki oğlumu yeniden görmüş gibi oluyorum. Babasız büyüyen çocuğu şimdi üniversitede. Ne zaman fırsat bulsak mezarını ziyarete geliyoruz.

2005 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın mayına basması sonucu şehit olan Piyade Çavuş Ender Alper’in silah arkadaşı, olayda yaralanarak gazi olan Mehmet Eğin de bu anlamlı günde şehitlikteydi. Eğin, “Şehit ailelerinin yanındayız, onları yalnız bırakmıyoruz” dedi.

İZMİR'DE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İzmir'de Işıkkent Polis Şehitliği’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri mezar başında Kur’an okuyarak gözyaşı dökerken, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve beraberindeki emniyet mensupları da kabirlere karanfiller bıraktı.

Emekli polis memuru Osman Demirkollu, 2003 yılında Mardin Dargeçit'te şehit olan oğlu Ozan Demirkollu’yu anlattı:

Bana veda ederken ‘Baba, ben şehit olacağım’ dedi. Şehit oldu. Yüreği güzel bir evlattı. O günden beri telefon numarasını bile silemedim. Hâlâ bir gün arayacakmış gibi bekliyorum. Vatan için gitti. Hepimizin başı sağ olsun.

"EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Tunceli’de 2006 yılında görevden dönerken yaşanan kazada şehit olan Müslim Sertkayalı’nın ailesi de bayram arifesinde oğullarının kabrindeydi. Anne Gülçimen Sertkayalı, “Oğlumun bir kızı vardı. Onun emaneti bizde. Unutulmadığımızı biliyoruz. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun” diyerek duygularını paylaştı.

ADANA

Adana'da şehit aileleri, Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği ve Buruk Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler de Kurban Bayramı arifesinde merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na gitti.

Çiçek koydukları mezarların başında dua eden aileler, Kur'an-ı Kerim okudu.

MERSİN

Mersin'de de vatandaşlar, Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte yakınlarının kabirlerine çiçek bıraktı, dua okudu.

Vali Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve bazı milletvekilleri, şehit yakınları ile vatandaşlarla bayramlaştı.

OSMANİYE

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan "Deprem Şehitliği"nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan programa, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet de katıldı.

Mezarlara karanfil bırakan katılımcılar, birbirleriyle bayramlaştı.

KOCAELİ

Kocaeli İl Protokolü, Kurban Bayramı arefesinde Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ni ziyaret etti.

İzmit ilçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen programa, Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. Ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

SAKARYA

Sakarya'da Serdivan Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların zaman zaman hüzünlendiği görüldü.

BARTIN

Bartın'da bayram öncesi belediye tarafından şehir merkezinde bulunan Halatçıyaması Asri, Karaköy, Orduyeri, Aladağ, Gölbucağı ve Erenler mezarlıklarının bakım ve onarımı tamamlandı.

Ziyarete hazır hale getirilen mezarlıklarda vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Halatçıyaması Asri Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına su döküp çiçek bıraktı, büyüyen otları da temizledi.

Bazılarının zaman zaman duygulandığı görülen vatandaşlar, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

KIRŞEHİR

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, protokol üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Demiryürek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü ve bayramlarını kutladı.

YOZGAT

Yozgat Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan​​​​​​​ Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Özkan, gazetecilere, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Geçmişten günümüze bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Acıların olmadığı sevenlerin kavuştuğu bir bayram olmasını diliyorum." dedi.

NİĞDE

Niğde'de Kurban Bayramı öncesinde protokol, şehit aileleri ve gaziler şehitlik ziyareti yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ziyarette, kabirlere güller bırakıldı, dua edildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, ziyaret sonrası şehit yakınlarının ve gazilerin bayramını kutladı.

SİVAS

Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğunluk gözlendi. Şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü de kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

Öte yandan, 22 Eylül 2024'te İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına bayram şekeri bırakıldı.