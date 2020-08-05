Kurban Bayramı bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde 29 ilde meydana gelen 44 trafik kazasında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurban Bayramı sona erdi, acı bilanço ortaya çıktı.

Tam 29 ilde bayram boyunca 44 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 60 kişi hayatını kaybetti.

Sayıyı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı.

Çataklı, "Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir." dedi.

TEMMUZ AYINDA 105 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan terörle mücadelede öldürülen terörist sayısının 105 olduğunu dile getiren Çataklı, bunlardan 5'inin gri kategoride yer aldığını belirtti.

Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin de tutuklandığını söyledi.

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