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    Kurban Bayramı bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti

    Kurban Bayramı bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde 29 ilde meydana gelen 44 trafik kazasında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • AA
    • 05.08.2020 - 10:44
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 10:44
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    Kurban Bayramı bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti

    Kurban Bayramı sona erdi, acı bilanço ortaya çıktı.

    Tam 29 ilde bayram boyunca 44 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 60 kişi hayatını kaybetti.

    Sayıyı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı.

    Çataklı, "Bayram trafiği süresinde elimizdeki verilere göre 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı gerçekleşmiştir." dedi.

    TEMMUZ AYINDA 105 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan terörle mücadelede öldürülen terörist sayısının 105 olduğunu dile getiren Çataklı, bunlardan 5'inin gri kategoride yer aldığını belirtti.

    Çataklı, temmuz ayında terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 2 bin 108 şüpheliden 325'inin de tutuklandığını söyledi.

    Kurban Bayramı bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti #1

    Kurban Bayramı bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti #2

    Kurban Bayramı bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti #3

    Kurban Bayramı bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti #4

    TEM’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı ViDEO

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