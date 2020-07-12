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- Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 12.07.2020 - 09:36
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İKRAMİYELER 17-29 TEMMUZ'DA ÖDENECEK
Bakan Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini duyurdu.
Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emeklilere 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emeklilere 25-28 Temmuz'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz aylık farkı, ağustos aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi birlikte ödenecek.