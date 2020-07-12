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    Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.07.2020 - 09:36
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    Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İKRAMİYELER 17-29 TEMMUZ'DA ÖDENECEK

    Bakan Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini duyurdu.

    Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emeklilere 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emeklilere 25-28 Temmuz'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamındakilerin temmuz aylık farkı, ağustos aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi birlikte ödenecek.

    Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu #1

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