Euro
10.3198
0.04%
Dolar
8.4523
-0.04%
Altın
515.56
-0.03%
Borsa
1.418
-0.67%
Bitcoin
339.500
1.79%
EXEN Coin
0.00
0.00%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere kurban ikramiyesi 2021

    Emekli vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelere dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki bu sene emeklilere ikramiye ne zaman ödenecek? Kurban ikramiyesi ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere kurban ikramiyesi 2021

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli ikramiyeleri dini bayramlardan önce veriliyor.

    Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7 Mayıs'ta alan emekliler gözlerini Kurban Bayramı’nda ödenecek ikramiyelere çevirdi.

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu araştırılıyor.

    Peki bu sene emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte detaylar…

    2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

    2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyordu. 2021 yılıyla Bayram için gerçekleştirilen ödemeler 1100 TL olmuştu.

    Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak yatırılacak.

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğinin önümüzdeki günlerde netleşecek.

    Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere kurban ikramiyesi 2021 #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir