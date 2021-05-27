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- Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere kurban ikramiyesi 2021
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere kurban ikramiyesi 2021
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli ikramiyeleri dini bayramlardan önce veriliyor.
Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7 Mayıs'ta alan emekliler gözlerini Kurban Bayramı’nda ödenecek ikramiyelere çevirdi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu araştırılıyor.
Peki bu sene emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar ödenecek? İşte detaylar…
2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyordu. 2021 yılıyla Bayram için gerçekleştirilen ödemeler 1100 TL olmuştu.
Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak yatırılacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğinin önümüzdeki günlerde netleşecek.