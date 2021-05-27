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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere kurban ikramiyesi 2021

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emeklilere kurban ikramiyesi 2021

Emekli vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelere dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki bu sene emeklilere ikramiye ne zaman ödenecek? Kurban ikramiyesi ne kadar?