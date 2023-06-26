Kurban Bayramı namazı saati yayınlandı! İl il bayram namazı saatleri
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Kurban Bayramı için geriye sayıma geçildi.

öncesi merak edilen konulardan biri de bayram namazı saatleri...

İşleri Başkanlığı vakitlerini yayınladı.

İllerin bayram namazı saatleri

Buna göre Kurban Bayramı namazı Ankara: 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24'te kılınacak.

İşte il il bayram namazı saatleri...

Adana: 05.54,
Adıyaman: 05.41,
Afyonkarahisar: 06.09,
Ağrı: 05.17,
Aksaray: 05.56,
Amasya: 05.43,
Ankara: 05.57
Antalya: 05.18,
Ardahan: 05.14,
Artvin: 05.57,
Aydın: 06.22,
Balıkesir: 06.18,
Bartın: 05.55,
Batman: 05.29
Bayburt: 05.27,
Bilecik: 06.08,
Bingöl: 05.29,
Bitlis: 05.24,
Bolu: 06.00,
Burdur: 06.13,
Bursa: 06.12,
Çanakkale: 06.22,
Çankırı: 05.52,
Çorum: 05.47,
Denizli: 06.18,
Diyarbakır: 05.33,
Düzce: 06.01,
Edirne: 06.18,
Elazığ: 05.35,
Erzincan: 05.31,
Erzurum: 05.23,
Eskişehir: 06.07,
Gaziantep: 05.46,
Giresun: 05.32,
Gümüşhane: 05.29,
Hakkari: 05.19,
Hatay: 05.53,
Iğdır: 05.12,
Isparta: 06.12,
İstanbul: 06.10,
İzmir: 06.24,
Kahramanmaraş: 05.47,
Karabük: 05.55,
Karaman: 06.02,
Kars: 05.14,
Kastamonu: 05.49,
Kayseri: 05.49,
Kilis: 05.48,
Kırıkkale: 05.55,
Kırklareli: 06.15,
Kırşehir: 05.54,
Kocaeli: 06.07,
Konya: 06.04,
Kütahya: 06.10,
Malatya: 05.39,
Manisa: 06.22,
Mardin: 05.32,
Mersin: 05.58,
Muğla: 06.22,
Muş: 05.26,
Nevşehir: 05.53,
Niğde: 05.55,
Ordu: 05.34,
Osmaniye: 05.51,
Rize: 05.24,
Sakarya: 06.05,
Samsun: 05.40,
Şanlıurfa: 05.40,
Siirt: 05.26,
Sinop: 05.42,
Şırnak: 05.25,
Sivas: 05.41,
Tekirdağ: 06.16,
Tokat: 05.41,
Trabzon: 05.27,
Tunceli: 05.32,
Uşak: 06.14,
Van: 05.19,
Yalova: 06.09,
Yozgat: 05.50,
Zonguldak: 05.57.