Kurban Bayramı namazı saati yayınlandı! İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı için geriye sayıma geçildi.
Bayram öncesi merak edilen konulardan biri de bayram namazı saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı vakitlerini yayınladı.
İllerin bayram namazı saatleri
Buna göre Kurban Bayramı namazı Ankara: 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24'te kılınacak.
İşte il il bayram namazı saatleri...
Adana: 05.54,
Adıyaman: 05.41,
Afyonkarahisar: 06.09,
Ağrı: 05.17,
Aksaray: 05.56,
Amasya: 05.43,
Ankara: 05.57
Antalya: 05.18,
Ardahan: 05.14,
Artvin: 05.57,
Aydın: 06.22,
Balıkesir: 06.18,
Bartın: 05.55,
Batman: 05.29
Bayburt: 05.27,
Bilecik: 06.08,
Bingöl: 05.29,
Bitlis: 05.24,
Bolu: 06.00,
Burdur: 06.13,
Bursa: 06.12,
Çanakkale: 06.22,
Çankırı: 05.52,
Çorum: 05.47,
Denizli: 06.18,
Diyarbakır: 05.33,
Düzce: 06.01,
Edirne: 06.18,
Elazığ: 05.35,
Erzincan: 05.31,
Erzurum: 05.23,
Eskişehir: 06.07,
Gaziantep: 05.46,
Giresun: 05.32,
Gümüşhane: 05.29,
Hakkari: 05.19,
Hatay: 05.53,
Iğdır: 05.12,
Isparta: 06.12,
İstanbul: 06.10,
İzmir: 06.24,
Kahramanmaraş: 05.47,
Karabük: 05.55,
Karaman: 06.02,
Kars: 05.14,
Kastamonu: 05.49,
Kayseri: 05.49,
Kilis: 05.48,
Kırıkkale: 05.55,
Kırklareli: 06.15,
Kırşehir: 05.54,
Kocaeli: 06.07,
Konya: 06.04,
Kütahya: 06.10,
Malatya: 05.39,
Manisa: 06.22,
Mardin: 05.32,
Mersin: 05.58,
Muğla: 06.22,
Muş: 05.26,
Nevşehir: 05.53,
Niğde: 05.55,
Ordu: 05.34,
Osmaniye: 05.51,
Rize: 05.24,
Sakarya: 06.05,
Samsun: 05.40,
Şanlıurfa: 05.40,
Siirt: 05.26,
Sinop: 05.42,
Şırnak: 05.25,
Sivas: 05.41,
Tekirdağ: 06.16,
Tokat: 05.41,
Trabzon: 05.27,
Tunceli: 05.32,
Uşak: 06.14,
Van: 05.19,
Yalova: 06.09,
Yozgat: 05.50,
Zonguldak: 05.57.