Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı'nın hangi tarihte idrak edileceği araştırılıyor. Peki 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler Kurban Bayramı'na çevrildi.

İslam alemi için büyük önem arz eden dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nda Müslümanlar, kurban kesme ibadetlerini yerine getiriyor.

Bu kapsamda Kurban Bayramı'na hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? sorularına yanıt arıyor. Öte yandan çalışan milyonlarca vatandaş, bu yıl Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor.

Peki bu sene Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı'nın arife günü, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

4 gün sürecek olan bayram, hafta sonu ile birleştirilirse Kurban Bayramı tatili toplamda 6,5 gün olacak.

Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021



