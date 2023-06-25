Kurban Bayramı öncesi Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş hareketliliği yaşanıyor Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

AA

Vatandaşların İstanbul'dan memleketlerine gidişi sürerken İstanbul'da kalanlarda ise bayram telaşı sürüyor.

Eminönü'nde ve Mısır Çarşısı'nda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı.

Tarihi çarşıya gelen vatandaşlar, bayram alışverişi yaptı.

Alışveriş yaptılar

Mısır Çarşısı'na gelen vatandaşlar, bayram alışverişi yaptı.

Turistlerin de uğrak noktası tarihi çarşıda vatandaşlar, lokum, şerbetli tatlı ve baharat gibi ürünler satın aldı.

Yoğunluk dikkat çekti

Alışverişe gelenler, Mısır Çarşısı'nın önünde yoğunluk oluşturdu.

"Satışlarımızın maşallahı var"

Bayram öncesi lokum satışlarında artış yaşandığına dikkati çeken tezgahtar Cemal Murat şu ifadeleri kullandı:

Hindistan cevizli, narlı, Antep fıstıklı, kadayıflı, çifte kavrulmuş, cevizli ve daha birçok çeşit lokumlarımız bulunuyor. Bayram yoğunluğu başladı. Aslında geçen Kurban Bayramı kadar yoğun değil. Millet köyüne gitti ama yine de kalabalık fazla, satışlarımızın maşallahı var.

"Vatandaş, alışverişte daha çok süt ve süt ürününe yöneliyor"

Şarküteride çalışan Mehmet Memiş şöyle devam etti: