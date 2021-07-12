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Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili yaptığı açıklamada, "16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek." ifadelerini kullandı