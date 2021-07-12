Euro
10.2443
-0.47%
Dolar
8.6314
-0.31%
Altın
501.15
-0.48%
Borsa
1.357
-1.55%
Bitcoin
287.787
-2.04%
EXEN Coin
27.28
-0.07%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili yaptığı açıklamada, "16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecek." ifadelerini kullandı
    • AA
    • 12.07.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 20:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kamuoyunu bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik merakla beklenen sorunun yanıtını verdi.

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ NETLEŞTİ

    Buna göre 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar olmak üzere toplamda 9 gün tatil olacak.

    "16 TEMMUZ'DAN 26 TEMMUZ PAZARTESİ SABAHINA KADAR"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

    "Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar."

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu VİDEO

    .

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu #1

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir