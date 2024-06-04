Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkarıldığını duyurdu..

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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geldi.

Ekonomi başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı toplantıda gündemde, bir de bayram tatili vardı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurdu.

Bayram tatili 9 gün oldu

16-17-18-19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsayan bayram tatili, 20-21 Haziran (perşembe-cuma) ve hafta sonlarının da dahil edilmesiyle toplamda 9 gün oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kamu çalışanları 9 gün idari izinli sayılacak" dedi.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor.