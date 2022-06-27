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    Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

    Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.
    • 27.06.2022 - 20:22
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 20:54
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    Kabine toplantısında kurban bayramı tatiliyle ilgili alınacak karar, merakla bekleniyordu.

    Uzun süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda alınan kararı açıkladı.

    Aradaki 2 gün idari izin kapsamına alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.

    Bu kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkmış oldu.

    Alınan bu karar, turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı.

    Kurban bayramı tatil tarihleri

    9 Temmuz'da başlayacak olan bayram tatili, 17 Temmuz'da sona erecek.

    Özel sektör yararlanamıyor

    Memurlar tarafından sevinçle karşılanan bu karar özel sektörü sevindirmedi.

    Öyle ki; özel sektörde çalışanlar 9 günlük tatilden yararlanamıyor.

    Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı VİDEO

    Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı #1


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