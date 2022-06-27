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Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.
- 27.06.2022 - 20:22
- Güncelleme : 27.06.2022 - 20:54
Kabine toplantısında kurban bayramı tatiliyle ilgili alınacak karar, merakla bekleniyordu.
Uzun süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda alınan kararı açıkladı.
Aradaki 2 gün idari izin kapsamına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.
Bu kararla birlikte bayram tatili 9 güne çıkmış oldu.
Alınan bu karar, turizm sektöründe memnuniyetle karşılandı.
Kurban bayramı tatil tarihleri
9 Temmuz'da başlayacak olan bayram tatili, 17 Temmuz'da sona erecek.
Özel sektör yararlanamıyor
Memurlar tarafından sevinçle karşılanan bu karar özel sektörü sevindirmedi.
Öyle ki; özel sektörde çalışanlar 9 günlük tatilden yararlanamıyor.
Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı VİDEO