Kurban Bayramı tatili hareketlendirdi! Trenlere vagonlar eklendi Kurban Bayramı tatili ve okullarda yaz tatilinin başlaması nedeniyle hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı.

İHA

Milyonlarca vatandaşı bayram tatili heyecanı sardı.

Bugün okullarda karnelerin dağıtılmasının ardından yaz tatili başladı. 28 Haziran'da da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm canlanacak.

Bu kapsamda hızlı tren ile ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 472 kişilik kapasite artışı yapıldı.

Hızlı trenlere ek seferler koyulacak, ana hat ve bölgesel trenlere ise vagon ilave edilecek.

Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplam 24 ek hızlı tren seferi düzenlenecek.

Hızlı trenler bayrama tatile hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ek sefer ve ilave vagon ekleneceğini açıklamasının ardından İstanbul Halkalı tren garında bayram için hummalı çalışma devam ediyor.

İşçilerin vagonları birleştirme ve bakım onarım işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Tren vagonlarını birleştirme işlemleri havadan görüntülendi.

Bazı trenlere sefer öncesi ek vagonların eklendiği görüldü. Yarın itibarıyla ek seferler yapılmaya başlanacak.

"24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık"

TCDD Taşımacılık İstanbul Bölge Müdürü Uğur Taşkın Sakarya, şu ifadeleri kullandı: