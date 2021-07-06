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    Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili günleri 2021

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Dün yapılan Kabine sonrası bayram tatili ile ilgili açıklama gelip gelmediği araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 09:42
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    Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili günleri 2021

    Kurban Bayramı'na az bir süre kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı merak edilmeye başlandı.

    Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapılırken, Kurban Bayramı'nda da tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı gündeme geldi.

    Bayram tatili ile ilgili kararın Kabine Toplantısı'nın ardından belli olması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından bir açıklama yaptı.

    Peki, Kurban Bayramı tatili kaç oldu? Cumhurbaşkanı bayram tatiline ilişkin hangi açıklamayı yaptı? İşte son durum..

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

    Dün yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, buna rağmen bayram tatilinin 9 gün olması öngörülüyor.

    Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili günleri 2021 #1

    2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Bu yıl Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekilde;

    • Arefe Günü- 19 Temmuz 2021
    • Pazartesi Kurban Bayramı'nın 1. günü
    • 20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı'nın 2. günü
    • 21 Temmuz 2021 Çarşamba Kurban Bayramı'nın 3. günü
    • 22 Temmuz 2021 Perşembe Kurban Bayramı'nın 4. günü
    • 23 Temmuz 2021 Cuma

    Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili günleri 2021 #2

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