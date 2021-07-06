Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili günleri 2021

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Dün yapılan Kabine sonrası bayram tatili ile ilgili açıklama gelip gelmediği araştırılıyor.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı merak edilmeye başlandı.

Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapılırken, Kurban Bayramı'nda da tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı gündeme geldi.

Bayram tatili ile ilgili kararın Kabine Toplantısı'nın ardından belli olması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından bir açıklama yaptı.

Peki, Kurban Bayramı tatili kaç oldu? Cumhurbaşkanı bayram tatiline ilişkin hangi açıklamayı yaptı? İşte son durum..

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Dün yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu fakat bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, buna rağmen bayram tatilinin 9 gün olması öngörülüyor.

2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekilde;