Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 11 gün mü? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? sorusunun yanıtını merak eden milyonlarca vatandaş gözlerini bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevirdi. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 11 gün mü?

Aşılama çalışmalarının hız kazanması ve vaka sayılarının azalması ile birlikte Türkiye, 1 Temmuz'dan itibaren kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçiş yaptı.

Yasakların kalkmasıyla birlikte rahat nefes alan milyonlarca vatandaş, bu süreçten sonra özellikle Kurban Bayramı döneminde atılacak diğer adımları bekliyor.

Bu kapsamda 15 Temmuz'un resmi bayram olması nedeniyle Kurban Bayramı tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak eden vatandaşlar gözlerini bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevirdi.

Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 11 gün mü? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 11 GÜN OLACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri, aşılama süreci, turizm faaliyetleri gibi pek çok konunun ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem maddesi, bayram tatilinin 11 gün olup olmayacağı hususu olacak.

Bayram tatili 11 gün olacak mı sorusu, Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan karar sonrası netlik kazanacak. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı Kabine Toplantısı'nın ardından netlik kazanacak.

Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle 16 Temmuz tarihinin resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

Arife günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.

BAYRAMDA ALINACAK TEDBİRLER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlayan turizm sezonu, otellerde alınan tedbirler ve sezona ilişkin bilgi vereceği toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler de masada olacak.

Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin formülün ele alınması bekleniyor.