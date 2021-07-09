Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı..

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatil planı yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ''Kurban Bayramı tatili kaç gün?'' sorusuna da yanıt verdi.

Bu açıklamanın ardından Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurban Bayramı tatiline ilişkin sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.