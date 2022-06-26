Kurban Bayramı tatilinde 9 gün beklentisi

Kurban Bayramı, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp Salı günü bitecek. Bayramdan sonraki ilk Cuma ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Arada kalan 2 günün tatil olma beklentisi var…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önemli kararların alınacağı kabine toplantısı öncesinde heyecanlı bir bekleyiş var.

Gündeme gelecek konulardan biri kurban bayramı tatilinin süresi.

Turizmci istiyor, sanayici istemiyor

Turizm sektörü, kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını beklerken sanayiciler tatil süresinin uzatılmamasından yana.

Karar, kabine toplantısında alınacak.

Kurban bayramı tatili normal şartlarda; 9, 10, 11 ve 12 Temmuz olarak 4 gün.

2 gün ek yapılırsa..

13 ve 14 Temmuz'un da tatile ilave edilmesi yönünde bir beklenti var.

Bu durumda kurban bayramı tatili 9 güne çıkar.

Özel sektörde çalışanları etkilemeyen durum, memurları heyecanlandırmış durumda.

Tatil günleri

Diyanet’in Dini Günler Takvimi’ne göre Kurban Bayramı tatil günleri ise şu şekilde:

Kurban Bayramı Arefesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı