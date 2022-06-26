Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
360.391
-0.39%
BTXN Coin
6.90
-6.37%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C
    Kurban Bayramı tatilinde 9 gün beklentisi

    Kurban Bayramı tatilinde 9 gün beklentisi

    Kurban Bayramı, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp Salı günü bitecek. Bayramdan sonraki ilk Cuma ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... Arada kalan 2 günün tatil olma beklentisi var…
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önemli kararların alınacağı kabine toplantısı öncesinde heyecanlı bir bekleyiş var.

    Gündeme gelecek konulardan biri kurban bayramı tatilinin süresi.

    Turizmci istiyor, sanayici istemiyor

    Turizm sektörü, kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını beklerken sanayiciler tatil süresinin uzatılmamasından yana.

    Karar, kabine toplantısında alınacak.

    Kurban bayramı tatili normal şartlarda; 9, 10, 11 ve 12 Temmuz olarak 4 gün.

    2 gün ek yapılırsa..

    13 ve 14 Temmuz'un da tatile ilave edilmesi yönünde bir beklenti var.

    Bu durumda kurban bayramı tatili 9 güne çıkar.

    Özel sektörde çalışanları etkilemeyen durum, memurları heyecanlandırmış durumda.

    Kurban Bayramı tatilinde 9 gün beklentisi #1

    Tatil günleri

    Diyanet’in Dini Günler Takvimi’ne göre Kurban Bayramı tatil günleri ise şu şekilde:

    Kurban Bayramı Arefesi: 8 Temmuz Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı


    İlginizi Çekebilir

    Gaziantep’te hakeme saldırı
    Futbol

    Gaziantep’te hakeme saldırı

    Almanya, terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verdi
    Gündem

    Almanya, terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verdi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir