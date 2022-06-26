- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kurban Bayramı tatilinde 9 gün beklentisi
Kurban Bayramı tatilinde 9 gün beklentisi
- Haber Merkezi
- 26.06.2022 - 12:42
- Güncelleme : 26.06.2022 - 13:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önemli kararların alınacağı kabine toplantısı öncesinde heyecanlı bir bekleyiş var.
Gündeme gelecek konulardan biri kurban bayramı tatilinin süresi.
Turizmci istiyor, sanayici istemiyor
Turizm sektörü, kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını beklerken sanayiciler tatil süresinin uzatılmamasından yana.
Karar, kabine toplantısında alınacak.
Kurban bayramı tatili normal şartlarda; 9, 10, 11 ve 12 Temmuz olarak 4 gün.
2 gün ek yapılırsa..
13 ve 14 Temmuz'un da tatile ilave edilmesi yönünde bir beklenti var.
Bu durumda kurban bayramı tatili 9 güne çıkar.
Özel sektörde çalışanları etkilemeyen durum, memurları heyecanlandırmış durumda.
Tatil günleri
Diyanet’in Dini Günler Takvimi’ne göre Kurban Bayramı tatil günleri ise şu şekilde:
Kurban Bayramı Arefesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı