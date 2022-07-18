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    Kurban Bayramı tatilinde ölümlü kaza yüzde 56 azaldı

    Süleyman Soylu bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazalarında ölümlü kazaların yüzde 56, can kaybının yüzde 54 azaldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 10:05
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    Kurban Bayramı tatilinde ölümlü kaza yüzde 56 azaldı

    9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanacak trafik akışı ve yoğunluğu nedeniyle, günler öncesinden tedbirler alınmıştı.

    Yolculuk esnasında yaşanacak herhangi bir kazayı önlemek amacıyla sahaya inen ekipler, bayram dönüşü sonrasına kadar denetimlerini sürdürdü.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili trafik kazası durumunu açıkladı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, tatil esnasında yaşanan kazalarda 67 kişinin can verdiğini aktardı.

    "53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı"

    Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında, 67 can kaybı yaşandı.

    Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;

    • Ölümlü kaza %-

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