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    Kurban bayramı tatilinin 11 gün olması bekleniyor

    Kurban bayramı tatilinin 11 gün olması bekleniyor

    Kurban bayramı tatilinin bu yıl 11 gün olarak planlanması gündemde. Alınacak kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 11:27
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    Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan insanlar, uzun zamandır tatile gidebilecekleri günün hayallerini kuruyordu.

    Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken, tatilin kaç gün olacağı konusunda da meraklı bir bekleyiş var.

    NET KARAR MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASINDA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadeleriyle net kararı millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını duyurmuştu.

    Kurban bayramı tatilinin 11 gün olması bekleniyor #1

    11 GÜN TATİL

    Bayram tatiliyle ilgili kulislere ilk bilgiler yansımaya başladı.

    Gündemdeki planlara göre; bayram tatili 15 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar 11 gün olacak.

    Tatilin 11 gün olması, turizm sektörüne de adeta doping etkisi yapabilir.
    Pandemi nedeniyle uzun süredir iş yapamayan turizmciler, 11 günlük tatil süresinde eski günlerdeki gibi odaları dolduracak.

    Kurban bayramı tatilinin 11 gün olması bekleniyor #2

    Kurban bayramı tatilinin 11 gün olması bekleniyor #3

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