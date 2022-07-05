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    Kurban Bayramı yaklaştı! Kurban nasıl kesilmeli? İşte detaylar...

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususları araştırıyor. Peki Kurban nasıl kesilir? Kurban ne zaman kesilir?
    • 05.07.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 13:18
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    Kurban Bayramı yaklaştı! Kurban nasıl kesilmeli? İşte detaylar...

    İslam dünyası, Kurban ibadetine sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlıyor.

    Müslüman alemi, Allah rızası için ve yoksullara yardım etmek amacıyla kurban kesecek.

    Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü olarak idrak ediliyor.

    Kurban kesmeye dair detaylar da sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Kurban keserken ibadetin kabul olması için dinin buyruklarına uymak gerekiyor.

    Ne zaman kesilir?

    İşte kurban kesimi ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, sabah namazı vakti girdikten sonra başlar.

    Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir.

    Kurban nasıl kesilir?

    Kurban keserken dikkat edilecek hususlar:

    • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir.
    • Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
    • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
    • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
    • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

    Kurban Bayramı yaklaştı! Kurban nasıl kesilmeli? İşte detaylar... #1


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