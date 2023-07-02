Kurban Bayramı'nda Antalya ve Trabzon havalimanlarında rekor uçuş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarının Kurban Bayramı'nda tüm zamanların rekorlarını kırdığını açıkladı.

DHA

Kurban Bayramı tatili sona erdi.

Milyonlarca vatandaş geçtiğimiz cumartesi tatil için yollara düşmüştü.

Tatilciler iki gün önce de dönmeye başladı.

Yurdun dört bir yanında yollarda büyük bir yoğunluk yaşanırken, aynı yoğunluk havayolunda da gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda Antalya ve Trabzon havalimanlarında gerçekleşen uçuş trafiğiyle ilgili verileri paylaştı.

Antalya ve Trabzon havalimanları rekor tazeledi

Buna göre; Antalya Havalimanı 1 Temmuz'da toplam 1188 uçak trafiği ve 199 bin 419 yolcu ile, Trabzon Havalimanı ise 30 Haziran'da 145 uçak trafiğiyle rekor tazeledi..

"Rekorların kırıldığı bir bayram oldu"

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Antalya Havalimanı 1 Temmuz 2023 tarihinde iç hatta 168, dış hatta ise 1020 olmak üzere toplamda 1188 uçak trafiğine hizmet verdi ve 199 bin 419 yolcu ile rekorunu tazeledi.



Açıldığı günden itibaren bir günde en yüksek rakama ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Trabzon Havalimanı ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle kendi rekorunu kırdı. Rekorların kırıldığı bir bayram oldu.

"Yeni rekorlar bekliyoruz"

Rekor haberlerinin yapılan yatırımların karşılığı olduğunu ve tesadüf olmadığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

Bunlar çok güzel haberler. Bizim bugüne kadar yapmaya çalıştığımız böyle mutlu ve sevindirici haberleri almaktı. Bunlar yapılan yatırımların, verilen hizmetlerin apaçık bir göstergesidir. Önümüzdeki yıllarda ve bayramlarda daha yeni rekorlar kıracağız inşallah. Aziz milletimiz tüm bu güzellikleri hak ediyor.

Karadeniz'e yoğun ilgi

Dereleri, yaylaları ve hırçın deniziyle Türkiye'nin en önemli turizm rotalarından biri haline dönüşen Karadeniz Bölgesi'ne de turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Uraloğlu, "Karadeniz Bölgemiz yeşili ve doğasıyla adeta cazibe merkezi haline geldi. Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün ülke uçakları iniş yaptı. Birçok farklı ülkeden gelen uçaklar da bölgemizde büyük bir turizm potansiyelinin olduğunun en önemli göstergesidir" dedi.