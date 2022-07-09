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- Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Çalışma saatleri ne?
Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Çalışma saatleri ne?
AVM'ler bayramda açık mı, kapalı mı? İşte Kurban Bayramı AVM çalışma durumu ve saatleri…
- 09.07.2022 - 12:03
Kurban Bayramı'nda AVM'ye gitmek isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor.
Alışveriş Merkezleri kurban bayramında açılacak mı çalışma saatleri ne olacak soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.Peki AVM'ler bayramda nasıl çalışacak? İşte cevabı..
AVM'ler Bayramda açık mı?
Alışveriş merkezleri kurban bayramının ilk günü olan 9 Temmuz'da saat 14.00'da açılarak saat 22.00'a kadar hizmet verecek.
Kurban bayramının diğer günleri AVM'lerin normal çalışma saatleri arasında hizmet vermesi bekleniyor..