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Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Çalışma saatleri ne?

Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Çalışma saatleri ne?

AVM'ler bayramda açık mı, kapalı mı? İşte Kurban Bayramı AVM çalışma durumu ve saatleri…