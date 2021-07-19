Kurban Bayramı'nda dört günlük hava durumu

Türkiye, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Kurban Bayramı ile kavuşuyor.

Türkiye, uzun süren koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Kurban Bayramı ile buluşuyor.

Yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan kavurucu sıcaklar halka zor günler yaşatırken meteoroloji uzmanları, önümüzdeki Kurban Bayramı günlerinde sıcaklığın bölgelere göre değişiklik göstereceğini söyledi.

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK

Bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor. Hava kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava görülecek.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. İç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hissedilecek.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanağın yanında diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık olacak.

İLK GÜN SICAKLAR DEVAM EDECEK

Bayramın ilk günü İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 34-35 dereceye, Ankara ve İç Anadolu'da da 40 dereceye yakın olması beklenirken, Karadeniz'in iç kesimlerinde Tokat, Bolu ve Artvin'de 37-38'leri bulacak.

İSTANBUL'DA SON GÜNLERE DOĞRU YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bayramın son günlerine doğru İstanbul, Sakarya, Ankara ve Batı Karadeniz hattında yağmur yağmasının yanında, ülke genelinde perşembe akşamı sıcaklık 4-5 derece düşecek.

UZMANLARDAN SICAKLARA KARŞI UYARI

Sıcaklığın bölgelere göre farklılık gösterebileceğini ama ülke genelinde özellikle nemin yüksek olduğu illerde hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçecek.

Uzmanlar, özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

4 GÜNLÜK HAVA DURUMU