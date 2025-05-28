Kurban Bayramı'nda fırsatçılara geçit yok: Denetimler sıkılaştırıldı

Haber Merkezi

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, sahaya inmeye başladı.

Sekiz ilde başlatılan denetimler, bayramın yaklaşmasıyla yoğunlaştırıldı.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Gıda, zincir marketler ve bayramlık ürün satış noktalarına odaklanan ekipler, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında aralıksız kontrollerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden denetimlere ilişkin açıklama yaptı.

TÜKETİCİNİN EKONOMİK HAKKI KORUNACAK VURGUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Her türlü spekülatif ve fırsatçı girişime karşı son derece kararlı bir duruş sergilemeye devam ediyoruz” denilerek, bayram boyunca tüketicilerin ekonomik haklarının korunacağı vurgulandı.

DİNLENME TESİSLERİ DE DENETLENİYOR

Denetimlerin sadece alışveriş merkezleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, karayolu güzergahlarında bulunan dinlenme tesislerinde de kontrollerin sıklaştırılacağı belirtildi.

Bu tesislerde fiyat ihlalleri ya da hizmet kalitesiyle ilgili sorunlar yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlardan da destek istenen açıklamada, karşılaştıkları olumsuzlukları Bakanlık çağrı merkezi, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bildirmeleri çağrısında bulunuldu.