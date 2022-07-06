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    Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi yeni hava durumu tahminlerini açıkladı..
    • 06.07.2022 - 14:39
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    Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram için tatil planı yapanlar ve sevdiklerinin yanına gidecek olanlar hava durumunu merak ediyor.

    Bayramda havaların nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporu yayınladı.

    Rapora göre bayramın ilk günü olan 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde İstanbul ve İzmir'inde aralarında olduğu 23 il için yağış uyarısı yapıldı.

     

    Kurban Bayramı nda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! #1

    Meteoroloji Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu illeri için yağış beklendiğini açıkladı.

    Kurban Bayramı nda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı! #2


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