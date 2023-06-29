Kurban Bayramı'nda işe yarayacak bilgi! Hayvanın hangi bölgesi ne için kullanılır? Kurbanlar kesilip pişmeye bırakılırken, dana eti atlası yeniden ortaya çıktı. İşte hayvanın hangi bölgesinin hangi alanda kullanılabileceğinin tam haritası.

Play ensonhaber.com Müslüman alemi Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Bayramın ilk günüyle birlikte kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Aynı zamanda, hayvanın hangi bölgesindeki etin ne için kullanılması gerektiği akıllarda soru işareti. Buna göre; Dananın gerdan bölgesi kıyma çeşitleri, sote ve tas kebabı için kullanılıyor. Antrikot: Göğüsün birleşme yerinden ayrılan kemikli bölge. Biftek, çöp şiş yapımında kullanılıyor. Kontrfile: Hayvanın arka sırt kısmı. Biftek, ızgara ve tava yemeklerinde kullanılıyor. Sokum: Hayvanın kuyruk kısmının üst bölgesi: Tencere yemekleri, kebap, biftek yapımında kullanılıyor. Bonfile: Saçakları ve fitilleri temizlenmiş but etidir. Birinci kalite bifteklik et. Tava yada ızgarada pişirilir. Pençeta: hayvanın karın boşluğu. Kıyma, et suyu, gulaş kebabı sarma rosto hazırlanır. Yumurta: Hayvanın kalçasına kadar uzanan yumurta şeklindeki et. Kavurma sote hazırlanır. Döş: Hayvanın göğüs kısmı. Kıyma ve kuşbaşı hazırlanır. Kürek: Hayvanın en çok hareket eden kısmı. Kuşbaşı hazırlanır...