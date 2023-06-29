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ensonhaber.com

Müslüman alemi Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Bayramın ilk günüyle birlikte kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Aynı zamanda, hayvanın hangi bölgesindeki etin ne için kullanılması gerektiği akıllarda soru işareti.

Buna göre; Dananın gerdan bölgesi kıyma çeşitleri, sote ve tas kebabı için kullanılıyor.

Antrikot: Göğüsün birleşme yerinden ayrılan kemikli bölge. Biftek, çöp şiş yapımında kullanılıyor.

Kontrfile: Hayvanın arka sırt kısmı. Biftek, ızgara ve tava yemeklerinde kullanılıyor.

Sokum: Hayvanın kuyruk kısmının üst bölgesi: Tencere yemekleri, kebap, biftek yapımında kullanılıyor.

Bonfile: Saçakları ve fitilleri temizlenmiş but etidir. Birinci kalite bifteklik et. Tava yada ızgarada pişirilir.

Pençeta: hayvanın karın boşluğu. Kıyma, suyu, gulaş kebabı sarma rosto hazırlanır.

Yumurta: Hayvanın kalçasına kadar uzanan yumurta şeklindeki et. Kavurma sote hazırlanır.

Döş: Hayvanın göğüs kısmı. Kıyma ve kuşbaşı hazırlanır.

Kürek: Hayvanın en çok hareket eden kısmı. Kuşbaşı hazırlanır...