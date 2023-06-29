Müslüman alemi Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.
Bayramın ilk günüyle birlikte kurbanlıklar kesilmeye başlandı.
Aynı zamanda, hayvanın hangi bölgesindeki etin ne için kullanılması gerektiği akıllarda soru işareti.
Buna göre; Dananın gerdan bölgesi kıyma çeşitleri, sote ve tas kebabı için kullanılıyor.
Antrikot: Göğüsün birleşme yerinden ayrılan kemikli bölge. Biftek, çöp şiş yapımında kullanılıyor.
Kontrfile: Hayvanın arka sırt kısmı. Biftek, ızgara ve tava yemeklerinde kullanılıyor.
Sokum: Hayvanın kuyruk kısmının üst bölgesi: Tencere yemekleri, kebap, biftek yapımında kullanılıyor.
Bonfile: Saçakları ve fitilleri temizlenmiş but etidir. Birinci kalite bifteklik et. Tava yada ızgarada pişirilir.
Pençeta: hayvanın karın boşluğu. Kıyma, et suyu, gulaş kebabı sarma rosto hazırlanır.
Yumurta: Hayvanın kalçasına kadar uzanan yumurta şeklindeki et. Kavurma sote hazırlanır.
Döş: Hayvanın göğüs kısmı. Kıyma ve kuşbaşı hazırlanır.
Kürek: Hayvanın en çok hareket eden kısmı. Kuşbaşı hazırlanır...