Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağı duyuruldu.

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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olup olmayacağı konusu merak ediliyordu..

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağı duyuruldu.

24 Haziran-3 Temmuz arası ücretsiz

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri hariç

Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Toplu taşıma da ücretsiz

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.