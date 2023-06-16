Kurban Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda Marmaray, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN’ın ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla işleyecek süreci anlatan yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayram sevincini doyasıya yaşamasını ve sevdiklerine kolayca ulaşmalarını istediklerini ifade etti.

Uraloğlu, bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağını hatırlattı.

Kurban Bayramı'nda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz

Ücretsiz ulaşım ağlarının da müjdesini veren Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren ve İstanbul'un kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan Marmaray başta olmak üzere Marmaray, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

"Kurban Bayramı süresince teyakkuz halinde olacağız"

Uraloğlu, ulaşımda yoğunluk yaşanacak bayram günleri boyunca vatandaşların huzurla bayramlarını geçirmeleri için teyakkuz halinde bulunacaklarını belirtti.

Bu arada ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.