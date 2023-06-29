Kurban Bayramında şehitliklere hüzünlü ziyaret Bayramın ikinci gününde yakınları vatan uğruna kahramanca şehit düşen aileler şehitliklere giderek Kur'an-ı Kerim okudu, mezar taşlarını sevdi.

AA & Ensonhaber

Müslüman alemi Kurban Bayramı'nı karşıladı.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, aile ziyaretlerini gerçekleştirip ibadetlerini yerine getirdi.

Kurbanlar kesilirken, bayramın buruk yanı da gözler önüne serildi.

Kabir ziyaretlerinde duygu seli yaşandı.

Mezar taşlarını sevdiler

Bayram günü hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret eden vatandaşlar mezarlıklara akın ederken, şehitliklerden de yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.

Evlatları vatan uğruna kahramanca şehit düşen aileler, ellerine aldıkları Kur'an-ı Kerim'i okuyup dua etti.

Minik çocukların mezar taşlarını sevdiği anlar yakınlarını duygulandırdı.

Şehit aileleri gurur ve hüznü bir arada yaşarken bu anlar objektiflere yansıdı.

BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE BURUK ZİYARET FOTO GALERİ