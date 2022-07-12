Kurban Bayramı'nın (4.) son günü kurban kesilir mi, caiz mi?

12 Temmuz Salı günü, Kurban Bayramı sona eriyor. Bayramın son gününde kurban kesilip kesilmeyeceği ise merak konusu. Peki bayramın 4. yani son günü kurban kesilir mi, caiz midir? Diyanet'in yanıtı...

Milyonlarca Müslüman, kurban ibadetini yerine getirmenin sevinciyle bayramı kutluyor.

İslam aleminin en kutsal ibadetleri arasında bulunan kurban kesmek, yardımlaşma ve birlik bilincini aşılıyor.

Bu sene 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilen Kurban Bayramı'na bugün veda ediliyor.

Bayramın son günü olan 12 Temmuz Salı günü kurban kesilir mi sorusu ise binlerce kişinin merak konusu oldu. Kurbanlık fiyatlarının biraz daha düşmesiyle bayramın son günü kurban kesilir mi sorusu araştırılıyor.

Peki kurban ne zamana kadar kesilir? Kurban Bayramı'nın 4. yani son günü kurban kesmek caiz midir? Kurban saat kaça kadar kesilir? İşte Diyanet'in yanıtı...

Kurban ne zaman kesilir?

Kurban kesim günleri hakkında Diyanet'in cevabı şu yönde:

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Bayramın son günü kurban kesilir mi?

Diyanet açıklamasına göre Kurban Bayramının son gününde kurban kesmek Hanefi mezhebi için uygun değil ancak Şafii mezhebine mensupsanız son günün gün batımına kadar ibadetini gerçekleştirebilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur.

Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."