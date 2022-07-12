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    Kurban Bayramı’nın acı bilançosu

    Arefe ve bayramın ilk 3 gününde trafik kazalarından dolayı 28 can kaybı yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilançoyu paylaşırken “Lütfen trafik kurallarına uyalım” uyarısında da bulundu.
    • 12.07.2022 - 10:56
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    Kurban Bayramı’nın acı bilançosu

    Kurban Bayramı’na girilmeden günler öncesinde defalarca uyarı yapılmasına rağmen yine kazalar kaçınılmaz oldu.

    Geçtiğimiz yıllara nazaran bu bayramda can kayıpları daha az oldu ancak yine de evlere ateş düştü.

    Bayramın bilançosu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arefe ve bayramın ilk üç gün bilançosunu açıkladı.

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, şunları yazdı:

    “28 kaybımız var”

    “Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, 2'nci günü 9, 3'üncü günü 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun.”

    Kurban Bayramı’nın acı bilançosu #1


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