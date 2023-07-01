Kurban Bayramı sona erdi...
Bu bayramda da acemi kasaplar değişmeyen manzaralara sebep oldu.
Vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği veya kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti.
Acemi kasapların işe girişmesiyle kazalar da art arda geldi.
Bunun ardından kendilerine zarar veren kasaplar soluğu acil servislerinde aldı.
Acemi kasaplar kendileri yaraladı
Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasapların kimisi bıçakla elini kimisi de kolunu kesti.
Kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yaralanan bazı vatandaşlar ise başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.
"29.032 kişi sağlık kurumlarımızda tedavi gördü"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acemi kasapların bilançosunu açıkladı.
Sosyal medya hesabında açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi:
Kurban bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar sebebi ile 951 kişi ambulansla alınarak, 29.032 kişi ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarımızda tedavi gördü.
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dâhil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü.