Kurban Bayramı'nın acemileri! Fahrettin Koca bilançoyu duyurdu Bayram süresince acemi kasaplar kazalara karıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 binin üzerinde yaralının sağlık kurumlarında tedavi gördüğünü açıkladı.

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Kurban Bayramı sona erdi...

Bu bayramda da acemi kasaplar değişmeyen manzaralara sebep oldu.

Vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği veya kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti.

Acemi kasapların işe girişmesiyle kazalar da art arda geldi.

Bunun ardından kendilerine zarar veren kasaplar soluğu acil servislerinde aldı.

Acemi kasaplar kendileri yaraladı

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasapların kimisi bıçakla elini kimisi de kolunu kesti.

Kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralanan bazı vatandaşlar ise başlarına gelen olayı gülerek anlatırken, bazıları da kurban yerine kendilerini kestiklerini dile getirdi.

"29.032 kişi sağlık kurumlarımızda tedavi gördü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acemi kasapların bilançosunu açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Koca, şu ifadelere yer verdi: