Kurban hareketliliği başladı: Hayvan pazarlarında yoğunluk

İHA

Kurban Bayramına sayılı günler kala kentte kurulan canlı hayvan pazarlarında alışverişler yoğunlaştı.

Çayırbağ beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında, ağırlıklı olarak büyükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

AY SONUNA KADAR SÜRECEK

Pazarda büyükbaş kurbanlıkların yaş ve kilosuna göre 80-200 bin TL arasında fiyatlarının değiştiği belirtilirken, küçükbaş kurbanlıkların ise fiyatlarının 10-20 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.

Satışların ay sonuna kadar hareketlenmesi bekleniyor.