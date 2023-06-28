Kurban kesiminde çocukların duygusal anları Kurban kesilen alanlarda bulunan çocukların hayvanlara masum bakışları objektiflere yansıdı.

ensonhaber.com

Ülke genelinde kılınan bayram namazının ardından, vatandaşlar hayvanlarını kurban etmek için belediyenin belirlediği kesim yerlerine gitti.

Araçlarla kesim yerlerine getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kurban edildi.

Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının fazla olması dikkat çekti.

Çocuklar izledi

Sokak aralarında kesimin yasak olmasına rağmen kurallara uymayan vatandaşlar, çocukların o anlara tanık olmasına neden oldu.

Kurbanlıklarla duygusal bağ kuran çocuklar bakamazken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi izledi.