Kurban pazarları hareketlendi: Fahiş fiyat artışı var

Büyükbaş kurbanlıklarda geçtiğimiz yıla göre fiyat artış yaşanınca, alıcılar gözünü küçükbaş kurbanlıklara çevirdi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık aramaya başladı.

Önce tercihlerini büyükbaş hayvancılıktan yana kullanan vatandaşlar, fiyat artışını görünce, küçükbaş hayvanlara yöneliyor.

Özellikle büyükşehirlerde yapılan zam oranı, vatandaşları düşündürürken, İstanbul'da geçen seneye oranla artış yaşandı.

BU YIL KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLAR TERCİH EDİLECEK

Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışının patlama yaşanacağı tahmin edilirken, fiyatları ise 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar çıkıyor.

Hayvan pazarlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan dolayı pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Hareketliliğin bayram yaklaştıkça artacağı pazar yerlerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

ERZURUM'DA BÜYÜKBAŞ 8 BİN TL

Büyükbaş kurbanlıkların merkezi olan Erzurum'da büyükbaş 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 800 liradan başlıyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA FİYATLAR

Küçükbaş kurbanlıklar vatandaşların bütçelerine daha uygun olduğu için tercih edilirken, İstanbul'da büyükbaş hayvancılık 10 bin liradan alıcı buluyor.

Bu fiyat geçen sene 9 bin lira civarindaydı.

Ankara'da ise bu fiyat 9 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehirlerde, küçükbaş hayvancılık tercihi ön plana çıkıyor.

"FİYATLAR GEÇEN YILA ORANLA ARTTI"

Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının da fazla olduğunu ifade ederek, hayvanlarının en kısa sürede satılmasını istiyorlar.





"ARTAN YEM FİYATLARI KURBANLARA YANSIDI"

Besici Metin Güler, bu yıl Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanların daha fazla ilgi görmesini beklediklerini kaydederek, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi görüyoruz ki büyükbaş kurbanlıklardan daha çok küçükbaş kurbanlıklar daha fazla ilgi görüyor.

Artan yem, ot ve saman fiyatları alıcıları buna yönlendiriyor. Yemin çuvalı 150-160 lira civarında, samanın tonu 1200-1300 lira arasında değişiyor.

Geçtiğimiz yıl samanı 700 liraya alıyorduk, arpayı alıyorduk 90 liraya bu yıl 140 liraya alıyoruz.

Devletimizden destek bekliyoruz.

Pandemiden etkilendik bari bunlar bizi etkilemesin istiyoruz. Bu sebeplerden dolayı büyükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı oldu.

Tabi bu da alıcıları küçükbaş kurbanlıklara çevirdi. Biz satışımızdan memnunuz.

Fiyatlarımız koyunlarda 800 liradan başlayıp bin 600 liraya kadar gidiyor. Erzurum’da gelenek olan gelin koçları ise 3 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor” şeklinde konuştu.

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