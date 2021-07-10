Kurban satış ve kesim yerlerinde alınacak tedbirler açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı'na ilişkin alınan tedbirleri duyurdu. Tedbirler kapsamında, satış yerine maskesiz girilmesine izin verilmemesi ve ateş ölçümü yapılması zorunlu tutuldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, alınması gereken önlemlere ilişkin il tarım ve orman müdürlüklerine talimat gönderildi. Kurban satış ve kesim yerlerine yönelik bir dizi tedbir alındı.

KÜPE VE BELGE ZORUNLULUĞU

Kurban satış yerlerine girişte kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesinin kontrol edilerek, küpesi ve belgesi olmayanların buralara girişine izin verilmeyecek.

ÇADIRLAR ARASI İKİ METRE OLACAK

Hayvan alım-satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi, müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmaması önem taşıyor. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Kurban satış yerlerinde insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için çadırlar arası mesafe en az 2 metre olacak.

TEK KULLANIMLIK TABAK VE ÇATALLAR OLACAK

Buralarda düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak. Sosyal alanlarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal gibi malzemeler kullanılacak. Görevli personel uygun, temiz iş kıyafetleri ve koruyucu giysiler (bone, maske, galoş, eldiven, çizme) giyecek ve mutlaka ağız maskesi takacak.

MOBİL HAYVAN KESİM YERLERİ OLUŞTURULACAK

Hayvan kesim yerlerinin önünde salgına ilişkin bilgilendirme afişleri bulundurulacak. Kesim yerleri, mezbahalar ve özel hayvan kesim yerleri bayram süresince açık olacak ve hizmet verecek. İhtiyaç olan yerlerde mobil hayvan kesim yerleri oluşturulacak, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemler alınacak.

KESİM ALANINA TOPLU GİRİŞ ENGELLENECEK

Hayvan kesim yerlerinde görev alacaklara salgın tedbirlerine ilişkin eğitim verilecek. Kesim alanına hayvan sahiplerinin toplu girişi engellenecek.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLECEK

Oluşturulan bekleme alanlarına sadece bir hayvan sahibi alınarak sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi sağlanacak. Hayvan kesim yerlerinde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevuyla yapılacak.

HER KESİMDEN SONRA ALETLER TEMİZLENECEK

Kasapların hijyen kuralları ve koronavirüse yönelik alınması gereken tedbirlere uymaları sağlanacak. Her kesimden sonra aletler temizlenecek, kesim alanlarında lavabo ve el dezenfektanları bulundurulacak. Buralar düzenli olarak havalandırılacak.

ATIKLAR EVCİL VE YABANİ HAYVANLARA VERİLMEYECEK

Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmeyecek.

CADDE VE SOKAKLARDA KESİM YAPILMAYACAK

Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların kurbanlık hayvan alımını son güne bırakmaması tavsiye ediliyor.

Kesim yerlerinde işlemlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının önlenmesi ve yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların kurbanlarını bayramın ilk gününde kestirmekte ısrarcı davranmaması da büyük önem arz ediyor.

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılmayacak.