Ağırlığı nedeniyle kontrol edilemeyen kurbanlık hayvanları yatırmak için Rueff tekniği öneriliyor. Bu teknik ile hayvanı, kasık ve gövde kısmından iple bağlayıp asılarak kolay bir işlem öngörülüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlığın kesimiyle ilgili soru işaretleri vatandaşın kafasını kurcalıyor.

Sahibinden kaçan ve ağırlığı nedeniyle kontrol edilmekte güçlük çekilen kurbanlıklar her bayramda gündem olurken, yeni bir teknik ortaya atıldı.

Adına 'Rueff' denilen bu teknik, eziyetsiz kesim ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlıyor.

Kurban saniyeler içerisinde yatırılıyor

Veterinerler ise kullanılan teknikle saniyeler içinde iki kişinin kurbanlığı kolaylıkla yatırdığı bu yöntemi herkesin kullanmasını öneriyor.

Kurban yatırmada Rueff tekniği VİDEO



Gövde ve kasık bölgesinden ip geçirilip, tek hamle kullanılıyor

Kurbanlığın boynundan daha sonrasında gövde ve kasık bölgesinden geçirilen iple tek hamlede yatırılan hayvanlar daha eziyetsiz bir şekilde kesime hazır hale getiriliyor.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız da kurbanlıklarını kendileri kesecek olan vatandaşlara bu yöntemi kullanmalarını öneriyor.

"Yatırma esnasında vatandaşlar sakat kalabiliyor"

Kurbanlıkların sağlam bir yere ip ya da zincirle bağlanması gerektiğini aktaran Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, “Tekniğin adı ‘Rueff’ yabancı veteriner hekimlerden bize geçti. Kurbanlıkları yatırma esnasında vatandaşlar sakat kalabiliyor, el, ayak kırılmanın yanı sıra bu durum ölümle de neticelenebilir. Bunların yaşanmaması için bu yöntemi öneriyorum. Kurbanlıklarını kendi imkanlarıyla kesmek zorunda olanlara da bu yöntemi şiddetle tavsiye diyorum.





"Sağlam bir ağaç, sağlam bir ip"

Bizim yatırdığımız hayvan 500 kilogramlık bir hayvan yani iki kişi çok rahatlıkla, hiçbir zarar vermeden yatırabilir. İki kişinin bu ağırlıkta bir hayvanı yatırması normal şartlarda mümkün değil. Bunu yaparken öncelikle sağlam bir ağaca ya da uygun bir yere bağlamamız gerekiyor. Sağlam bir iple önce boynuzlarını sonra boynundan hareketli bir düğüm oluşturarak göğse daha sonrasında kasıklara olacak şekilde hareketli düğüm yapılıyor.

"Çok basit uygulanabilir"

Ardından da çekme işlemi yaparak kurbanlığı yatırıyorsunuz ve ayaklarını bağladıktan sonra da kesime hazır hale getiriyorsunuz. Çok basit, uygulanabilir, çok pahalı bir yöntem değil” dedi.