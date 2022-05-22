Kurbanlık fiyatları 2022: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, belli oldu mu?

Kurbanlık fiyatları 2022: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, belli oldu mu?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken kurban kesmek isteyen vatandaşlar, 2022 kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 2022 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, belli oldu mu?

İslam alemi için büyük önem arz eden dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor.

Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, 2022 kurban fiyatlarını öğrenmek istiyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları, şimdiden hazırlığa başlamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Bütçesine uygun kurbanlık arayanlar, bayrama kısa bir süre kala ''Bu yıl kurban fiyatları ne kadar, belli oldu mu?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Peki 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar, belli oldu mu? 2022 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2022 Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?

9 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor.

Bayram için hazırlık yapmaya başlayan ve pazarlardaki durumu merak eden vatandaşlar, yoğun bir şekilde 2022 kurban fiyatlarını araştırıyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan fiyatlarındaki artışlar da gündeme geldi. Bu seneki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarındaki artış, cep yakan cinsten...

2022 Kurban Bayramı'nda, kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin TL; küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olması öngörülüyor.

2022 Kurban fiyatları, tam olarak netleşmedi. Kurban fiyatlarının belli olmasının ardından detaylar haberimize eklenecek.

2021 kurbanlık fiyatları

2021 yılında kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan 25 bin liraya kadar alıcı bulmuştu.

Hisse olarak düşünüldüğünde, yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alınabilinirken, büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiklik göstermişti.

Büyükbaşlar en fazla 30 bin TL, küçükbaşlar en fazla 3.000 TL olarak satışa çıkmıştı.