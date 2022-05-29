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    Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

    Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

    Geçtiğimiz yıla göre beklenenden daha yüksek fiyatlara satışa çıkacak küçükbaş kurbanlıklarda fiyatlar 2 bin ile 5 bin TL arasında değişirken, büyükbaşta fiyatlar 55 bin TL'lere ulaştı.
    • 29.05.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 09:50
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    Müslümanlar için dini anlamda kıymetli olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

    Her yıl Hicri Takvim'e göre Zilhicce ayının onuncu gününde başlayan Kurban Bayramı'nda adak sunan Müslümanlar, bayrama bu yıl Temmuz'da kavuşacak.

    Bayram yaklaşırken kurbanlık fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de 2022 kurbanlık fiyatları araştırmalarına başladı.

    Küçükbaşlar 6 bin TL'ye kadar yükselebilir

    Geçtiğimiz yıla göre büyük artış gösteren kurbanlık fiyatları da illere göre güncellendi. Bu yıl küçükbaş hayvanlar 2 bin 500 TL ile 3 bin TL bandından 6 bin TL'ye kadar yükseldi.

    Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor #1

    1 tonluk hayvanlarda fiyatlar 70 bin TL'lere ulaştı

    Büyükbaş hayvanda ise fiyatlar en az 30 bin TL'den başladı. 55 bin TL'lere kadar çıkan büyükbaş hayvanların ortalama fiyatları karşısında 1 tonluk büyükbaşlarda hayvan fiyatının 70 bin TL'lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

    Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor #2

    Büyük illerde kurbanlık fiyatları

    İzmir Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

    Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

    İstanbul Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

    Büyükbaş: 34.000 TL – 55.000 TL

    Ankara Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

    Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

    Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

    Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

    Rize Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 3.000 TL - 6.000 TL

    Büyükbaş: 35.000 TL - 52.000 TL

    Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor #3

    Mersin Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL

    Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

    Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.400 TL – 4.200 TL

    Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

    Konya Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL

    Büyükbaş: 30.000 TL – 50.500 TL

    Kocaeli Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

    Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

    Antalya Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

    Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

    Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor #4

    Adana Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

    Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

    Trabzon Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.500 TL – 4.500 TL

    Büyükbaş: 33.000 TL – 56.000 TL

    Gaziantep Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

    Büyükbaş: 32.500 TL – 51.500 TL

    Bursa Kurbanlık Fiyatları

    Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

    Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL


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