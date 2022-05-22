Kurbanlık fiyatları yükseldi, büyükbaşlar 70 bin TL'yi gördü

Bayramın yaklaşmasıyla hazırlıklara başlayan vatandaşlar, pazar araştırması yapmaya başladı. Bu seneki kurbanlık fiyatlarında, büyükbaş hayvanlardaki çıtanın 70 bin TL'ye kadar yükseldiği görüldü.

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan fiyatlarındaki artışlar da gündeme geldi.

9 Temmuz’dan 12 Temmuz arasında eda edilecek bayram için hazırlık yapan vatandaşlar, şimdiden pazarlardaki durumu araştırmaya başladı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatlarındaki artış cep yaktı.

Tosunlar 40 bin- 70 bin fiyat aralığında

Erzurum’un Oltu ilçesinde, dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası alıcı bulurken, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişti.

Düvelerin 12 bin-20 bin TL, ineklerin 15 bin ile 35 bin TL, tosunların ise 40 bin ile 70 bin TL arasında seyrettiği görüldü. Hayvan üreticisi Salih Yavuz, “Pazarın durumu iyi. Fakat yem fiyatları pahalı.” dedi.

“Keçi daha ucuz”

Ankara’nın Güdül ilçesinin Boyalı köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan Mustafa Erginde bu yıl küçükbaş kurban fiyatlarının 1.750 liradan başlayarak 3-4 bin liraya kadar ulaşabileceğini söyledi.

Ergin açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

“Ortalama 50 kiloluk bir hayvan 50 liradan bugün kurbanda 2 bin 500 lira yapar. Ortalama bin 750’den başlar, 3-4 bin liraya kadar gider. Bu sene böyle olur. Keçi daha ucuz. Keçi etine teşvik yok. Aslında keçi eti daha güzel. Ama milletimiz bilmediğinden dolayı keçi etini tercih etmiyor. Mevsimleri var ondan dolayı insanlar kurban ayında mevsimlere göre ayırıyor. Keçiler de 1.500 liradan başlıyor bu sene.”





2021 kurbanlık fiyatları

2021 yılında kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı yaklaşık 10 bin liradan 25 bin liraya kadar alıcı bulmuştu.

Hisse olarak düşünüldüğünde, yaklaşık 2 bin liraya büyükbaş hissesi alınabilinirken, büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı bölgelere göre 28 ila 30 lira arasında değişiklik göstermişti.

Büyükbaşlar en fazla 30 bin TL, küçükbaşlar en fazla 3.000 TL olarak satışa çıkmıştı.